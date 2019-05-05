اونلاين | رابط CAF Confederation Cup مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا لايف رابط الزمالك بث حي جودة متعددة Zamalek

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موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع حيث من المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك أمام النجم الساحلي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي في بث حي ومباشر اليوم الأحد وسيبدأ الزمالك بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمى وفي خط الدفاع عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز وفي الوسط طارق حامد - محمود عبد العزيز-محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن بينما سيقود الهجوم عمر السعيد على الجانب الآخر يلعب فريق النجم الساحلي بتشكيل مكون من وليد كريدان في حراسة المرمى وفي خط الدفاع ماهر الحناشي - محمد عمر كوناتي - صدام بن عزيزة وفي الوسط زياد بوغطاس- وجدي كشريدة-ياسين الشيخاوي - كريم العواضي - عمار الجمل - إيهاب المساكني بينما يعود كريم عريبي لقيادة الهجوم بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإيقاف وسيتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية والتي تقوم بعمل البث عبر تردد قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.

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