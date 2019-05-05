اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (تغطية مباشرة) ESS du Sahel vs Al Zamalek

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (تغطية مباشرة) ESS du Sahel vs Al Zamalek والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الجانب الآخر يدخل فريق النجم الساحلي مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الفوز بفارق هدفين للتأهل للمباراة النهائية لتعويض هزيمة الذهاب ويحتل أبناء مدينة سوسة المركز الرابع في جدول الدوري التونسي برصيد 36 نقطة ويفتقد الفريق لنجمه محمد أمين بن عمر الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال لقاء الذهاب وسيدفع لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي في مباراة اليوم بطريقته المعتادة حيث سيعتمد على قدرات كريم العربي وياسين الشيخاوي لتحقيق فوز هام ونجح النجم في الوصول لنصف نهائي البطولة بعد تخطي عقبة الهلال السوداني بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين شاهد البث لمباراة الزمالك والنجم الساحلي.

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