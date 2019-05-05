اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر zamalek TA رابط YalLa sHoOt

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر zamalek TA رابط YalLa sHoOt والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الزمالك مباراة اليوم بعدما نجح في تحقيق فوز صعب في موقعة الذهاب بملعب برج العرب بهدف نظيف سجله محمود كهربا من تسديدة رائعة ويحتل الفارس الأبيض محليا في الوقت الحالي المركز الثالث برصيد 60 نقطة خلف الأهلي وبيراميدز بعدما كان متصدرا طوال الأسابيع الماضية ويسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك لقيادة الفريق لخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية للبطولة وتحقيق لقب المسابقة لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء للمرة الثانية في تاريخ الكرة المصرية ويفتقد الفريق في مباراة اليوم لنجمه الأول التونسي فرجاني ساسي الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة حسنية أكادير تسببت في غيابه عن الفريق لنهاية الموسم ويعول جروس على إمكانيات كهربا واوباما وعمر السعيد الهجومية بالإضافة لطارق حامد وزيزو ومحمود علاء دفاعيا لتحقيق الفوز وكان الزمالك قد نجح في التأهل لهذا الدور بعدما تغلب على حسنية أكادير بهدف نظيف بمجموع اللقائين YALLA SHOOT PLUS بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي .