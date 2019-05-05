انت الان تتابع تفاصيل خبر "ريمونتادا" تقود نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 09:51 مساءً - بصم نادي نهضة بركان المغربي على "ريمونتادا" ليبلغ نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ بفضل فوزه المثير على ضيفه الصفاقسي التونسي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت، مساء الأحد، على الملعب البلدي في بركان، في إطار إياب "المربع الذهبي".

وتأهل الفريق المغربي إلى نهائي البطولة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما عوّض خسارته في مباراة الذهاب بثنائية بيضاء إلى فوز كبير إياباً.

وجاءت ثلاثية نهضة بركان في الشوط الأول عن طريق التوغولي لابا كودجو فودوه من ضربة جزاء، وعمر النمساوي، والبوركيني يوسوفو دايو، في الدقائق الـ8 و19 و31.

وينتظر نهضة بركان الفائز من النصف النهائي الآخر، الذي يجمع النجم الساحلي التونسي مع الزمالك المصري، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأخير بهدف دون رد.