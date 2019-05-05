انت الان تتابع تفاصيل خبر لفتة رائعة من نادٍ قطري تجاه أحد مشجعيه "المتيمين" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 09:51 مساءً - كرّم نادي الريان القطري، مساء الأحد، أحد مشجعيه الصغار المتيمين بعشق "الرهيب"، وذلك على هامش تدريبات الفريق الأول، الذي يستعد لخوض مباراته الخامسة بالنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي القطري العريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رئيس مجلس الإدارة، الشيخ سعود بن خالد آل ثاني، "استقبل المشجع الرياني الصغير حمد شهاب عناد وكرّمه".

وكرّم لاعبو الريان المشجع الصغير قبل التدريبات التي أقيمت على ملعب النادي، كما التقط "حمد" الصور التذكارية مع نجوم الفريق، والجهازين الفني والإداري.

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ويأتي التكريم تعبيراً من إدارة النادي القطري عن سعادتها الكبيرة بمدى عشق المشجع الصغير ووالده شهاب عناد اللاعب السابق بكرة الصالات لـ"الرهيب".

يُذكر أن الريان حسم "ديربي" الكرة القطرية بفوزه على غريمه العربي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ليضرب موعداً نارياً مع السد، في نصف نهائي كأس أمير قطر.

ويستعد "الرهيب" لمواجهة الاتحاد السعودي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا؛ أملاً في اقتناص إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16.