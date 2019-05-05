انت الان تتابع بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

المصري والأهلي

في مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق بيراميدز ونظيره المصري البورسعيدي، في المواجهة التي مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز، تقدم عمر خربيين للضيوف، وأدرك محمود وادي هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، وأصبح مهددًا بفقدانها في حال فوز الأهلي على النجوم خلال اللقاء الذي يقام حاليًا على ملعب بتروسبورت، والمؤجل من الأسبوع الـ29، في المقابل ظل الفريق البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

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بداية اللقاء جاءت قوية، وبعد مرور 4 دقائق، افتتح عمر خربين التسجيل لبيراميدز، بعد خطأ من مدافع المصري عمر كمال الذي حاول إعادة الكرة لحارس مرماه، لتصل إلى خربين ويراوغ أحمد مسعود، ويضع الكرة في الشباك معلناً عن هدف بيراميدز. وفي الدقيقة 30، حصل أحمد أيمن منصور، على البطاقة الحمراء، بعدما تلقى بطاقة