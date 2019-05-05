تصرف غريب من قناة ON sport بسبب الأهلي

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تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
في مشهد غريب، تسببت مباراة الأهلي والنجوم في أزمة لقناة ON sport، بعدما اضطرت القناة لقطع بث مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في دوري ربع النهائي لبطولة كأس مصر، عقب انتهاء الوقت الأصلي لها؛ لإذاعة المباراة الأولى. وانطلقت مباراة الأهلي والنجوم، المقامة حاليًا على ملعب «بتروسبورت» في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لتجد القناة نفسها مضطرة لقطع بث مباراة الدراويش وزعيم الثغر، خاصة أن قناة "ON sport 2" كانت تنقل في التوقيت ذاته مباراة بيراميدز والمصري.
اقرأ أيضًا| بريزنتيشن ترد على الخطيب وتحمل تركي آل شيخ المسئولية وتسبب الأمر في غضب جمهوري الإسماعيلي والاتحاد؛ اعتراضًا على الواقعة الغريبة، فيما طالب المحلل الرياضي خالد بيومي إدارة الناديين باتخاذ موقف تجاه القناة الناقلة. وكتب بيومي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «على مجلسي إدارة
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وتسبب الأمر في غضب جمهوري الإسماعيلي والاتحاد؛ اعتراضًا على الواقعة الغريبة، فيما طالب المحلل الرياضي خالد بيومي إدارة الناديين باتخاذ موقف تجاه القناة الناقلة.
وكتب بيومي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «على مجلسي إدارة ناديي الإسماعيلي والاتحاد اتخاذ موقف مع القنوات الناقلة للمباراة؛ احترامًا لشعور الجماهير، وإلا عليه العوض في شيء اسمه الاحترام».
وخطف الاتحاد السكندري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الوقت الإضافي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «المقاولون العرب» في ربع نهائي المسابقة.
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