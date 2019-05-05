انت الان تتابع تصرف غريب من قناة ON sport بسبب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

في مشهد غريب، تسببت مباراة الأهلي والنجوم في أزمة لقناة ON sport، بعدما اضطرت القناة لقطع بث مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في دوري ربع النهائي لبطولة كأس مصر، عقب انتهاء الوقت الأصلي لها؛ لإذاعة المباراة الأولى. وانطلقت مباراة الأهلي والنجوم، المقامة حاليًا على ملعب «بتروسبورت» في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لتجد القناة نفسها مضطرة لقطع بث مباراة الدراويش وزعيم الثغر، خاصة أن قناة "ON sport 2" كانت تنقل في التوقيت ذاته مباراة بيراميدز والمصري.

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