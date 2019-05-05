انت الان تتابع نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
نهضة بركان
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة بعد فوزه على نظيره الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد في المغرب، فوز الفريق المغربي بثلاثة أهداف منحه بطاقة التأهل للمباراة النهائية رغم خسارته في مباراة الذهاب بدولة تونس بنتيجة 2- 0. سجل أهداف الفريق المغربي لابا كودجو فودوه من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول، وأضاف عمر النمساوي الهدف الثاني في الدقيقة 19، ثم اختتم يوسوفو دايو أهداف الفريق المغربي في الدقيقة 31.
وبذلك ينتظر فريق نهضة بركان المغربي الفائز من مواجهة فريقي الزمالك والنجم الساحلي التونسي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم في الملعب الأولمبي بسوسة. وكان فريق نهضة بركان المغربي قد تأهل للمباراة نصف النهائي لمواجهة الصفاقسي التونسي بعدما تخطى فريق جورماهيا الكيني، بعدما فاز عليه في مباراة الذهاب
وبذلك ينتظر فريق نهضة بركان المغربي الفائز من مواجهة فريقي الزمالك والنجم الساحلي التونسي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم في الملعب الأولمبي بسوسة.
وكان فريق نهضة بركان المغربي قد تأهل للمباراة نصف النهائي لمواجهة الصفاقسي التونسي بعدما تخطى فريق جورماهيا الكيني، بعدما فاز عليه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ حوالي أسوبعين، كما فاز في مباراة الإياب بنتيجة 5- 1 في اللقاء الذي أقيم بالمغرب الأحد قبل الماضي.
يذكر أن نهضة بركان كان قد تصدر المجموعة الأولى التي كانت تضم حسنية أغادير المغربي والرجاء البيضاوي وأوثو دويو برصيد 11 نقطة، وخسر مباراة واحدة فقط.
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