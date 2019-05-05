شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يقصي الإسماعيلي ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تأهل الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وينتظر الاتحاد الفائز من مواجهة الزمالك ومصر المقاصة في قبل نهائي الكأس. Advertisements تقدم للإسماعيلي كريم بامبو في الدقيقة 81،، قبل أن يتعادل الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة 85، لمصلحة الاتحاد السكندري وفي الدقيقة 106، نجح الاتحاد السكندري في إضافة الهدف الثاني عن طريق محمد أنور برأسية رائعة. وفي الشوط الثاني الإضافي، سجل خالد قمر الهدف الثالث للاتحاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يقصي الإسماعيلي ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.