شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لضم ثنائى المقاولون العرب.. ومدافع المقاصة على رادار الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إعجابه بأحمد على، مهاجم المقاولون العرب، وهداف بطولة الدورى الممتاز، برصيد 17 هدفا، واستفسر المدير الفنى عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الذى ينتهى عقده مع «الذئاب» بنهاية الموسم الجارى، ورفض التجديد للفريق، ومن المنتظر أن يجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اتصالات باللاعب لمعرفة رأيه فى الانضمام للقلعة الحمراء خاصة فى ظل تمسك مارتن لاسارتى بالتعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق، وظهر أحمد على بمستوى لافت للنظر خلال بطولة الدورى، وبات قريباً من الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى خلال بطولة الأمم الإفريقية فى يونيو المقبل.

فى الوقت نفسه تجددت المفاوضات مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، خاصة أن اللاعب رحب من قبل بارتداء الفانلة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه اشترط عدم تلقيه أى عروض احترافية للانضمام للنادى الأهلى، وحصل مسؤولو النادى الأهلى على وعد من اللاعب فى حال بقائه فى مصر سينتقل للنادى الأهلى، يذكر أن اللاعب يغيب عن مباريات فريقه منذ أكثر من شهرين بسبب الإصابة فى الغضروف. فيما دخل أحمد مودى، مدافع مصر المقاصة، ضمن حسابات الجهاز الفنى، لتدعيم دفاع الفريق.