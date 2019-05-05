شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يضرب الصفاقسي بثلاثية نظيفة ويصل إلى نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل فريق نهضة بركان المغربي، إلى المباراة النهائية لبطول الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على الملعب البلدي لبركان، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة الإفريقية.

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وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، الأحد الماضي، في مدينة صفاقس التونسية، انتهت بفوز الصفاقسي بهدفين نظيفين، ليتأهل نهضة بركان المغربي إلى الدور النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ثلاثية نهضة بركان جاءت في النصف ساعة الأولى من اللقاء، بتوقيع كل من لابا كودجو من ضربة جزاء في الدقيقة 8، وعمر النمساوي في الدقيقة 19، ويوسوفو دايو في الدقيقة 31.

وينتظر نهضة بركان في المباراة النهائية للكونفيدرالية، المتأهل من مباراة الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي.