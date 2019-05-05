إيهاب جلال يكشف سبب الفوز على الزمالك والخسارة أمام الأهلي...

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جدة - عمرو شويل ايهاب جلال يكشف سبب الفوز على الزمالك والخسارة أمام الأهلي تحدث إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي عن تفاصيل مباراة فريقه أمام بيراميدز فى الدوري المصري الممتاز والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وقال إيهاب جلال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إن المصري لم يحالفه الحظ فى الهجمات التى لاحت أمام لاعبيه خلال فعاليات المباراة. وأقيمت مباراة اليوم بين بيراميدز والمصري فى الدوري المصري على أرضية استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. وأوضح إيهاب جلال، أن فريق يعانى من ضغط المباريات ويسعى إلى تطبيق التدوير بين اللاعبين فى المباريات القليلة الماضية، مشددا على أن هناك هدف حدده عندما تولى قيادة البورسعيدى وهوإعادته للمسار الصحيح وأصبح الآن الهدف الاستراتيجي هو إنهاء الدورى بالمركز الرابع. Advertisements ايهاب جلال وفند إيهاب جلال أسباب الفوز على الزمالك والتعادل مع بيراميدز والخسارة من الأهلي إن كل مباراة كان لها ظروف مختلفة مؤكدًا إن الزمالك بدأ أمام المصري بشكل جيد ثم تراجع مستواه موضحًا إن طريقة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك محفوظة وكذلك عناصر الفريق الأبيض. وأكد المدير الفنى فى ختام تصريحاته إن فريقه يلعب كل مباراة على الفوز ولم يتراخى أمام الأهلى مثلما اتهمه البعض، قائلا: "الأبيض قادر على الفوز باللقب حال فوزه بكل مبارياته فى الدوري"، مطالبا بنظر كل شخص لفريقه ورصد النقاط التى فقدها أمام الفرق.

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