شكرا لقرائتكم حسن المستكاوي: عرقت وغيرت قميصي بسبب مباراة ليفربول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق الناقد الرياضى حسن المستكاوي، على لقاء الأهلي ضد النجوم، قائلا: إن صالح جمعة حظه سيئ أثناء إهداره ضربة الرأس أمام النجوم، متابعا" حظ سئ لصالح جمعة بس ده كلام فى مصر لكن فى الخارج لو شفوها هيقولو عدم دقة ".
ووصف المستكاوي خلال لقائة عبر اذاعة اون اسبوت، أن مبارة ليفربول التى اقيمت أمس بالممتعة بسبب سرعة لعب الكرة بين اللاعبين، قائلا:"مش معقول الجري فى الملعب بابشكل ده والسرعة المبهرة انا امبارح عرقت وغيرت القميص بعد ما خلصت مبارة ليفربول وفاز على نيوكاسل ".
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