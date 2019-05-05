شكرا لقرائتكم الأهلى ضد النجوم .. الأحمر ينفرد بصدارة الدورى بعد الفوز بهدفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فازالأهلى على نظيره النجوم بهدف دون رد فى المباراة التى اقيمت على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم وليد ازارو للأهلى فى الدقيقة 7 بعد اسيست من صالح جمعة لينفرد اللاعب بالمرمى ويحرز الهدف ثم اضاف رمضان صبحى الهدف الثانى فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

ودخل الأهلى المباراة بالتشكيل التالى :- حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

خط الدفاع.. أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط.. عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم : وليد أزارو.

بينما دخل النجوم المباراة بالتشكيل التالى:-

أحمد ربيع - خالد عبد الرازق - صلاح أمين - إسلام الفار - محمد الشحات - محمود حليمو - أحمد أيمن

بدات المباراة سريعة من جانب الأهلى حيث فرض السيطرة و شن الهجمات من الدقيقة الاولى فى المباراة

فى الدقيقة 7 أحرز وليد ازارو الهدف الأول للأهلى فى شباك النجوم بعد اسيست من المعلم صالح جمعة صانع الالعاب القلعة الحمراء.

وتبادل الفريقان الهجمات مع الأفضلية للأهلى وقام عمرو السولية بتصويب تسديدة فى الدقيقة 11 تصدا له احمد ربيع حارس مرمى النجوم.

وفى الدقيقة 13 أهدر وليد ازارو الهدف الثانى للأهلى بعد اسيست ثانى من المعلم صالح جمعة ليتصدى له حارس النجوم .

بينما فى الدقيقة 17 انقذ لاعب النجوم فريقه من الهدف الثانى بعد راسية من حمدى فتحى لينقذ اللاعب الكرة من على خط المرمى .

وفرض الأهلى السيطرة على مجرى المباراة من الدقيقة الاولى الى الدقيقة الـ 20 بدون خطورة من النجوم على مرمى محمد الشناوى ولكن فى الدقيقة ينفرد صلاح امين بمرمى القلعة الحمراء وينقذ الموقف الدولى محمد الشناوى.

وجاء فى الدقيقة 23 انفراد تام لزارو بمرمى النجوم ليهدر الهدف الثانى للأهلى للمرة الثانية على التوالى.

وفى الدقيقة 26 انحصر اللعب فى وسط الملعب بين الفريقن بدون خطورة على المرمى الفريقي.

وامتلك الأهلى الكرة لحد الدقيقة 35 لياخذ ركله حراة من على خط ركلة الجزاء ليقوم على معلول بتصويب الركله وتمر بجوار القائم لمرمى النجوم.

ومازل سيطرة الأهلى مستمرة على دفاع النجوم ولكن بدون احراز اهداف فى مرمى أحمد ربيع

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وفالدقيقة الـ45 رفع الحكم الرابع مشيرا الى الوفت الاضافى دقيقة فقط

ابتدا الشوط الثانى بسيطرة واضحه من الأهلى على فريق النجوم الغائب عن اللقاء .

وفى الدقيقة الـ50 أهدر وليد ازارو الهدف الثانى للأهلى امام مرمى النجوم .

وفرض الأهلى السيطرة على المباراة والتى تعتبر من جانب واحد فقط لغياب فريق النجوم بشكل كبير عن اللقاء.

انقذ محمد الشناوى مرمى الأهلى من الهدف الأول للنجوم بعد مهاراة عالية من لاعب فريق النجوم داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 57.

ورد الأهلى على هجمة النجوم بهجمة مرتدة سريعة لرمضان صبحى الذى يمرر الكرة لصالح جمعة الذى يهدر الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 58.

وتبادل الأهلى و النجوم بعض الكرات العشوئية فى منطقة وسط الملعب .

وفى الدقيقة 66 العارضة تحرم الأهلى من الهدف الثانى بعد راسية صالح جمعة القوية ولكن لم تهز شباك النجوم لوقف العارضة مع الحارس أحمد ربيع .

وفى الدقيقة 69 اهدر اسلام الفار الهدف الأول للنجوم امام مرمى الأهلى لتكون ثانى هجمات الفريق منذا بداية الشوط الثانى بينما جاء فى الدقيقة 70 اصاب اسلام الفار ليخرج من المباراة للاصابة وتم استبدال وليد ازارو ومشاركة صلاح محسن بديلا فى الدقيقة77 من عمر المباراة

وتلقى صالح جمعة انذار فى الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد تدخل على لاعب النجوم فى منطقة وسط الملعب

وأضاف رمضان صبحى الهدف الثانى للاهلى فى مرمى النجوم فى الدقيقة 84 من عمر المباراة

ورفع الحكم الرابع مشيرا لثلاث دقائق وقت بدل اضافى .

وفى الدقيقة 92 يحصل فريق النجوم على ركله جزاء بعد تتدخل أحمد فتحى على لاعب النجوم .

كما حصل الشناوى على كارت اصفر بعد الاعتراض على حكم المباراة

ثم تصدى الشناوى لركلة الجزاء ليحمى مرمى الأهلى من تلقى الهدف الأول فى فريقه