شكرا لقرائتكم ليفربول يؤكد غياب نجمه البرازيلي فيرمينو عن مواجهة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، أن مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو سيغيب عن المواجهة أمام برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح ليفربول أن فيرمينو سيغيب عن مواجهة برشلونة، بسبب الإصابة العضلية، التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

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وأشار ليفربول إلى احتمالية غياب الجناح المصري محمد صلاح عن المباراة بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال الفوز على نيوكاسل يونايتد 3 - 2 يوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح يورغن كلوب المدير الفني لليفربول في مؤتمر صحافي "روبرتو فيرمينو سيغيب عن مباراة ليفربول أمام برشلونة يوم الثلاثاء، لكنه قد يعود للمباراة الأخيرة في الموسم أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي".

وأضاف "محمد صلاح تعرض لإصابة في الرأس وخضع للفحص من قبل الطبيب الذي قرر ضرورة خروجه من الملعب، لقد كان في حالة جيدة وتابع باقي المباراة من غرفة خلع الملابس، لكننا سننتظر قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمشاركته من عدمها".