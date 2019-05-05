شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الأهلي يفوز على النجوم 2 / 0 و يتصدر الدوري بعد تعادل بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النادي الأهلى فوز مهم على النجوم بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت و المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الأحمر للنقطة 67 ويتصدر جدول الدوري بينما يتوقف رصيد النجوم عند النقطة 25 ، بينما جاء بيراميدز ثانياً برصيد 65 نقطة بعد التعادل مع المصري 1 / 1.

أحرز هدفي الأهلي وليد أزارو فى الدقيقة السابعة من تمريرة بينية رائعة لصالح جمعه ، و رمضان صبحي فى الدقيقة 84.

بدأ الأهلي بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

خط الدفاع.. أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط.. عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم : وليد أزارو.

وعلى دكة بدلاء الأهلى يتواجد ، شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمد هاني، هشام محمد، وليد سليمان، صلاح محسن وجيرالدو.

وضم تشكيل النجوم كلا من :-

محمد الشحات - أحمد ربيع - - محمود فتح الله ــ خالد عبد الرازق - إسلام الفار - محمود حليمو - أحمد أيمن - أيمن الغباشي - إسلام حازم - كريم فؤاد - صلاح أمين.

الشوط الأول

بدأ اللقاء هجومي من قبل الفريقين وبدأ الأهلي هجومه من اللعب عن طريق الطرفين سواء على معلول و رمضان صبحي من ناحية اليساء ، و حسين الشحات و أحمد فتحي من الجبهة اليمني ، وكانت أول فرصة حقيقية للأهلى فى الدقيقة 4 عن طريق رمضان صبحي عندما راوغ ثنائى مدافعي النجوم ولعب كرة عرضية يتصدي لها حارس النجوم محمد الشحات وتصل لحسين الشحات الذى يسددها قوية تعلو مرمى النجوم.

الدقيقة 6 بينية رائعة من المتألق صالح جمعه ينفرد بها أزارو معلنا عن الهدف الأول للأهلي.

الدقيقة 8 بينية رائعة أيضا من صالح جمعه تصل لازارو ينفرد بالمرمي ويلعبها يتصدي لها الشحات حارس النجوم ببراعة.

يعود اللعب لوسط الملعب ويتناقل لاعبو الأهلى الكرة لكن دون خطورة على مرمى النجوم.

فى الدقيقة 13 هجمة مرتدة للأهلي عن طريق الشحات الذى يلعبها لمعلول ثم تصل لصالح جمعه المتواجد داخل منطقة الجزاء ويلعبها " لوب" رائعة تخرج بجوار مرمى النجوم.

فى الدقيقة 16 عرضية من حسين الشحات يقابلها أزارو برأسية يخرجها دفاع النجوم.

يواصل الأهلي الاستحواذ على الكرة فى وسط ملعب النجوم الذى لجأ للعب على الهجمات المرتدة.

الدقيقة 23 خطأ من حمدي فتحي تصل لصلاح أمين قبل أن ينجح ياسر إبراهيم فى إنقاذ الكرة من أقدام أمين.

يهدأ اللقاء لأكثر من دقيقة ويلجأ النجوم للهجوم بثلاث لاعبين لتعديل النتيجة.

الدقيقة 29 أول هجمة خطيرة للنجوم بعد ضربة حرة مباشرة تصل لإسلام الفار يسددها قوية يتصدي لها محمد الشناوي.

الدقيقة 34 هجمة عن طريق رمضان صبحي بعد تواجده فى الجبهة اليمني ويراوغ لاعبى النجوم ويلعبها عرضية أرضية خطيرة يشتتها دفاع النجوم وتعود لحمدي فتحي الذى يحصل على ضربة حرة مباشرة.

35 ضربة حرة مباشرة يتصدي لها معلول ويلعبها ببراعة تخرج بجوار القائم الأيسر لحارس النجوم.

يتواصل اللعب و يلجأ الأهلي للتمرير فى وسط الملعب عن طريق المتألق صالح جمعه لفك التكتلات الدفاعية للاعبي النجوم لكن دون خطورة ، لينتهي اللقاء بتقدم الأهلى بهدف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني هجوميا من قبل الأهلى بفضل تحركات رمضان صبحي و صالح جمعه ولكن دون خطورة على مرمى النجوم.

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الدقيقة 49 عرضية رائعة من حسين الشحات تصل لازارو المنفرد الذى يواصل إهدار الفرص.

الدقيقة 50 إنذار لأحمد ربيع مدافع النجوم لعرقلته على معلول

الدقيقة 53 تمريرة رائعة أرضية من معلول تصل لصالح جمعه يسددها قوية تصطدم بدفاع النجوم.

الدقيقة 57 هجمة خطيرة للنجوم بعد مرور من إسلام الفار ينقذها محمد الشناوي ببراعة .

الدقيقة 58 هجمة مرتدة للأهلى عن طريق رمضان صبحي يصل لمرمى النجوم ويلعبها لصالح جمعه المنفرد يسدهها ضعيفة يتصدر لها حارس النجوم.

الدقيقة 58 هجمة للأهلي أيضا ويبتوغل رمضان صبحي ويلعبها للسولية المتواجد على حدود منطقة الجزاء بمفرده يسددها قوية يخرجها دفاع النجوم.

الدقيقة 62 هجمة خطيرة للنجوم عن طريق " وان تو " بين صلاح أمين و غباشي يشتتها دفاع الأهلي

الدقيقة 64 تمريرة رائعة من صالح تصل لمعلول الذى يلعبها عرضية يقابلها صالح ببراعة برأسية تصطدم بالعارضة ثم تصل لأزارو الذى يلعبها برأسه تخرج بجوار المرمى

الدقيقة 66 تمريرة من أزارو للشحات يحرزها هدف لكن يحتسبها الحكم محمد الحنفي " تسلل".

الدقيقة 66 هجمة للنجوم عن طريق أيمن الغباشي تخرج لركنية من دفاع الأهلي.

الدقيقة 68 هجمة خطيرة للنجوم عن طريق إسلام الفار الذى يمر من أحمد الشناوي ويسددها ضعيفة .

الدقيقة 70 يدفع لاسارتي بوليد سليمان بدلاً من حسين الشحات.

يستمر اللعب بين الفريقين فى وسط الملعب دون خطورة على أي من المرميين.

الدقيقة 77 خروج وليد أزارو و ينزل صلاح محسن بدلاً منه.

الدقيقة 78 إنذار لمحمود فتح الله لعرقلة صلاح محسن.

الدقيقة 79 ضربة حرة مباشرة للأهلي يتصدي لها معلول يلعبها قوية يخرجها محمد الشحات

يتواصل اللعب فى وسط الملعب و استحواذ تام من الأهلي الذى يلجأ للعرضيات دون خطورة أو ترجمة لأهداف.

الدقيقة 83 يخرج صالح جمعه و يدفع بالأنجولى جيرالدو.

الدقيقة 84 تمريرة من جيرالدو تصل لرمضان صبحي يراوغ دفاع النجوم ويحرز الهدف الثاني.

الدقيقة 86 هجمة للنجوم تصل أحمد أيمن على حدود منطقة الجزاء تخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 87 صلاح محسن يراوغ مدافعي النجوم وينفرد بالمرمي يسددها تصطدم بحارس النجوم وتصل لجيرالدو المنفرد يسددها بعيداً عن المرمى أيضاً.

الدقيقة 90 +2 ضربة جزاء لصالح النجوم بعد عرقلة أحمد فتحي لمهاجم النجوم .

الدقيقة 90+2 إنذار لمحمد الشناوي حارس الأهلى للإعتراض.

الدقيقة 90 +3 يتصدي صلاح أمين لضربة الجزاء و يتصدي لها محمد الشناوي ببراعة ، ويعلن الحكم محمد الحنفي إنتهاء اللقاء بفوز الأهلي 2 / 0 .



