شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على الإسماعيلى 3 / 1 فى الوقت الإضافى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الاتحاد السكندرى فى التقدم مرتين على الإسماعيلى لتصبح النتيجة 3/1 فى المباراة المقامة بينهما على ملعب الجبل الأخضر في إطار مواجهات دور الثمانية لكأس مصر بعدما لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى لمدة 30 دقيقة على شوطين .

كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله تقدم الإسماعيلى عن طريق كريم بامبو فى الدقيقة 82 ، وتعادل رزاق سيسيه للإتحاد السكندرى فى الدقيقة 85 .

وفى الوقت الإضافى الأول نجح محمد أنور فى إحراز الهدف الثانى للإتحاد السكندرى ، وأضاف زميله خالد قمر الهدف الثالث لزعيم الثغر فى الدقيقة 108

كان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر بدأ المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمود متولى- ريتشارد بافور - طارق طه

خط الوسط : أحمد ايمن - محمود عبد العاطي دونجا - عماد حمدى - عبدالرحمن مجدى

خط الهجوم : محمد الشامى - شيلونجو

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على مقاعد البدلاء:

محمد مجدي - محمد هاشم - إبراهيم عبد الخالق - يحيى زايد - أودا مارشال - وجيه عبد الحكيم - كريم بامبو

بينما جاء تشكيل زعيم الثغر كالتالي :

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : محمود شعبان – محمد أنور – محمود رزق – السيد سالم

خط الوسط : احمد توفيق – نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور

خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر

يدير اللقاء تحكيميا أحمد الغندور ، يعاونه كلا من هانى العراقى مساعد أول وسيد نافع مساعد ثانى ومجدى خاطر حكماً رابعاً، وكلاً من مبروك نبيل وعاطف حسين حكماً خامسا