شاهد.. الشناوى يتصدى لركلة جزاء صلاح أمين ويحافظ على نظافة شباك الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، لركلة جزاء فريق النجوم التى سددها صلاح أمين فى الوقت الأخير من عمر المباراة التى جمعتهما على ملعب بترو سبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، ليحافظ الشناوى على نظافة شباكه. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى.. محمد الشناوي. خط الدفاع.. أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط.. عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات. خط الهجوم.. وليد أزارو. وعلى دكة بدلاء الأهلى يتواجد ، شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمد هاني، هشام محمد، وليد سليمان، صلاح محسن وجيرالدو. Advertisements وضم تشكيل النجوم كلاً من:- حراسة المرمى محمد الشحات خط الدفاع.. أحمد ربيع ، محمود فتح الله ، أحمد أيمن ، كريم فؤاد ، خالد عبد الرازق خط الوسط.. محمود حليمو ، إسلام حازم ، صلاح امين ، اسلام الفار خط الهجوم.. أيمن الغباشي البدلاء :- أحمد سعيد - جرجس مجدي - نادر الطويلة - طوسين ايميلو - أحمد عبد الفتاح - مهاب ياسر - أحمد رفعت.

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