شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مواجهة النجم فى سوسة بنفس تشكيلة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة النجم الساحلى، المقرر لها مساء اليوم على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز.

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد.

بينما يأتى على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من: عماد السيد، محمد عبد الغنى، أيمن حفنى، بهاء مجدى، حميد أحداد، محمد إبراهيم، أحمد زيزو.

فيما استبعد السويسري جروس الثلاثي عمر صلاح ومحمد عبد السلام و محمد حسن من قائمة الفريق لخوض مباراة النجم الساحلى، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف وخاض الأبيض تلك المباراة بنفس التشكيلة التى يخوض بها مباراة اليوم.