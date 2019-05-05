شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكثر من فرصة مهدرة للأهلى أمام مرمى النجوم.. وصالح جمعة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر لاعبو الأهلى العديد من الفرص المحققة أمام مرمى النجوم، وكان أبرزها فرصة صالح جمعة التى أهدرها بعدما ارتبك أمام محمد الشحات حارس المرمى من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز المغربى وليد أزارو هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد تمريرة سحرية من صالح جمعة.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

خط الدفاع.. أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط.. عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم.. وليد أزارو.

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وعلى دكة بدلاء الأهلى يتواجد ، شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمد هاني، هشام محمد، وليد سليمان، صلاح محسن وجيرالدو.

وضم تشكيل النجوم كلاً من:-

حراسة المرمى محمد الشحات

خط الدفاع.. أحمد ربيع ، محمود فتح الله ، أحمد أيمن ، كريم فؤاد ، خالد عبد الرازق

خط الوسط.. محمود حليمو ، إسلام حازم ، صلاح امين ، اسلام الفار

خط الهجوم.. أيمن الغباشي

البدلاء :- أحمد سعيد - جرجس مجدي - نادر الطويلة - طوسين ايميلو - أحمد عبد الفتاح - مهاب ياسر - أحمد رفعت.