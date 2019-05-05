شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة ..الأهلى 1 - 0 النجوم .. وأزارو يواصل إهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة ما زال الأهلى متقدم على النجوم بهدف دون رد فى اللقاء المقام باستاد بتروسبورت و المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز ، إلى جانب إهدار أكثر من فرصة من قبل أزارو و صالح جمعه.

أحرز وليد أزارو هدف الأهلى فى الدقيقة السابعة من تمريرة بينية رائعة لصالح جمعه.

بدأ الأهلي بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

خط الدفاع.. أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط.. عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم : وليد أزارو.

وعلى دكة بدلاء الأهلى يتواجد ، شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمد هاني، هشام محمد، وليد سليمان، صلاح محسن وجيرالدو.

وضم تشكيل النجوم كلا من :-

محمد الشحات - أحمد ربيع - - محمود فتح الله ــ خالد عبد الرازق - إسلام الفار - محمود حليمو - أحمد أيمن - أيمن الغباشي - إسلام حازم - كريم فؤاد - صلاح أمين.

بدأ الشوط الثاني هجوميا من قبل الأهلى بفضل تحركات رمضان صبحي و صالح جمعه ولكن دون خطورة على مرمى النجوم.

الدقيقة 49 عرضية رائعة من حسين الشحات تصل لازارو المنفرد الذى يواصل إهدار الفرص.

الدقيقة 50 إنذار لأحمد ربيع مدافع النجوم لعرقلته على معلول

الدقيقة 53 تمريرة رائعة أرضية من معلول تصل لصالح جمعه يسددها قوية تصطدم بدفاع النجوم.

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الدقيقة 57 هجمة خطيرة للنجوم بعد مرور من إسلام الفار ينقذها محمد الشناوي ببراعة .

الدقيقة 58 هجمة مرتدة للأهلى عن طريق رمضان صبحي يصل لمرمى النجوم ويلعبها لصالح جمعه المنفرد يسدهها ضعيفة يتصدر لها حارس النجوم.

الدقيقة 58 هجمة للأهلي أيضا ويبتوغل رمضان صبحي ويلعبها للسولية المتواجد على حدود منطقة الجزاء بمفرده يسددها قوية يخرجها دفاع النجوم.

الدقيقة 62 هجمة خطيرة للنجوم عن طريق " وان تو " بين صلاح أمين و غباشي يشتتها دفاع الأهلي

الدقيقة 64 تمريرة رائعة من صالح تصل لمعلول الذى يلعبها عرضية يقابلها صالح ببراعة برأسية تصطدم بالعارضة ثم تصل لأزارو الذى يلعبها برأسه تخرج بجوار المرمى

الدقيقة 66 تمريرة من أزارو للشحات يحرزها هدف لكن يحتسبها الحكم محمد الحنفي " تسلل".

الدقيقة 66 هجمة للنجوم عن طريق أيمن الغباشي تخرج لركنية من دفاع الأهلي.

الدقيقة 68 هجمة خطيرة للنجوم عن طريق إسلام الفار الذى يمر من أحمد الشناوي ويسددها ضعيفة .

الدقيقة 70 يدفع لاسارتي بوليد سليمان بدلاً من حسين الشحات.

الدقيقة 75 تمريرة رائعة من معلول لأزارو الذى يفشل فى الوصول إليها.

يستمر اللعب بين الفريقين فى وسط الملعب دون خطورة على أي من المرميين.