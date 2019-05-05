شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحرك لملعب سوسة وانتشار السوق السوداء قبل موقعة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك الزمالك إلى الملعب الأولمبى بسوسة استعدادا لمواجهة النجم الساحلى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم بين الفريقان، فى إياب الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

وانتشرت السوق السوداء فى عمليات بيع التذاكر خلال الساعات الجارية قبل المباراة نظرا للإقبال الكبير من جانب جمهور النجم ورغبتهم فى حضور اللقاء بكثافة عددية كبيرة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا فى المباراة التى جمعت الفريقان يوم الأحد الماضى، على استاد برج العرب.