شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: لم نتراخ أمام الأهلى.. والزمالك لن يخسر الدورى بسبب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى إن فريقه لم يحالفه الحظ فى الفرص التى أتيحت له أمام بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

وتابع إيهاب جلال فى المؤتمر الصحفى لمباراة بيراميدز، إنه فريقه يعانى من ضغط المباريات ويحاول تطبيق سياسة التدوير حتى نهاية الموسم، مشددا إنه وضع هدف لنفسه عندما تولى قيادة الفريق البورسعيدى بإعادته للمسار الصحيح وأصبح هدفه حاليا إنهاء مسابقة الدورى فى المركز الرابع.

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أما عن تعادل فريقه المصرى مع بيراميدز وخسارته من الأهلى وفوزه على الزمالك ، علق المدير الفنى للمصرى إن كل مباراة فى الثلاث مباريات كان لها ظروف مختلفة إلا إن الثلاثى فرق كبيرة وقادرين على الفوز باللقب ولكن شدد إن الزمالك بدأ أمام الفريق البورسعيدى بشكل جيد ثم تراجع مستواه كما أوضح إن طريقة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك محفوظة له وكذلك عناصر الفريق الأبيض.

كما شدد المدير الفنى للمصرى فى ختام تصريحاته إن فريقه يلعب كل مباراة على الفوز ولم يتراخى أمام الأهلى مثلما اتهمه البعض وقال:"الزمالك مازال قادر على الفوز باللقب لو فاز بكل مبارياته المتبقية"، مطالبا بنظر كل شخص لفريقه ورصد النقاط التى فقدها أمام الفرق الأخرى وعدم توجيه اللوم إلا المصرى فلن أكون سببا فى خسارة الزمالك للدورى لو حدث ذلك.