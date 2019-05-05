شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. الأهلى يتقدم على النجوم بهدف أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 60 دقيقة ما زال الأهلى متقدم على النجوم بهدف دون رد فى اللقاء المقام باستاد بتروسبورت و المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز أحرز وليد أزارو هدف الأهلى فى الدقيقة السابعة من تمريرة بينية رائعة لصالح جمعه. بدأ الأهلي بتشكيل مكون من :-

بدأ الأهلي بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى.. محمد الشناوي. خط الدفاع.. أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط.. عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات. خط الهجوم : وليد أزارو. وعلى دكة بدلاء الأهلى يتواجد ، شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمد هاني، هشام محمد، وليد سليمان، صلاح محسن وجيرالدو. وضم تشكيل النجوم كلا من :-

وضم تشكيل النجوم كلا من :- محمد الشحات - أحمد ربيع - - محمود فتح الله ــ خالد عبد الرازق - إسلام الفار - محمود حليمو - أحمد أيمن - أيمن الغباشي - إسلام حازم - كريم فؤاد - صلاح أمين. Advertisements بدأ الشوط الثاني هجوميا من قبل الأهلى بفضل تحركات رمضان صبحي و صالح جمعه ولكن دون خطورة على مرمى النجوم. الدقيقة 49 عرضية رائعة من حسين الشحات تصل لازارو المنفرد الذى يواصل إهدار الفرص. الدقيقة 50 إنذار لأحمد ربيع مدافع النجوم لعرقلته على معلول الدقيقة 53 تمريرة رائعة أرضية من معلول تصل لصالح جمعه يسددها قوية تصطدم بدفاع النجوم. الدقيقة 57 هجمة خطيرة للنجوم بعد مرور من إسلام الفار ينقذها محمد الشناوي ببراعة . الدقيقة 58 هجمة مرتدة للأهلى عن طريق رمضان صبحي يصل لمرمى النجوم ويلعبها لصالح جمعه المنفرد يسدهها ضعيفة يتصدر لها حارس النجوم. الدقيقة 58 هجمة للأهلي أيضا ويبتوغل رمضان صبحي ويلعبها للسولية المتواجد على حدود منطقة الجزاء بمفرده يسددها قوية يخرجها دفاع النجوم.

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