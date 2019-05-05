شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أجواء مباراة الزمالك والنجم الساحلي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الزمالك على معاينة أرضية الملعب الأولمبى بسوسية الذى يحتضن مواجهة فريقهم أمام النجم الساحلى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.. Advertisements

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