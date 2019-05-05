مباشر.. نتيجة وأهداف ملباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 5 مايو 2019 في نصف نهائي الكونفدرالية

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نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

تنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 5 مايو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وتنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي في تمام الساعة الحادية عشر مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 بتعليق المعلق الرياضي المشهور رؤوف خليف وعلي محمد علي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ملخص مباراة الزمالك والنجم الساحلي

تنطلق المباراة بعد قليل من الآن حسب المواعيد الموضحة أعلاه وسنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الشوط الأول والثاني بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، فكونوا معنا.