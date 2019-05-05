يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 5-5-2019 بث مباشر ماتش الزمالك كورة ستار bein...

تابع لايف الليلة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد فى الدور قبل النهائى في كاس الكونفدرالية الافريقية، و هى مباراة العودة التى ستقام فى مدينة سوسة بتونس على الملعب الأولمبي بسوسة، كانت مباراة الذهاب التى اقيمت فى مينة الاسكندرية على استاد برج العرب قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه كهربا، و كان النجم الساحلى قريب من التهديف فى كثير من الأحيان، يغيب عن الزمالك فرجانى ساسى نجم الزمالك، و يكفى الزمالك الفوز أو التعادل بأى نتيجة للصعود للنهائى.

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر

مباراة الزمالك والنجم الساحلي التى ستقام اليوم الأحد 5 ابريل على الملعب الاوليمبى بمدينة سوسة بتونس، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الامارات

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي على قناة beIN SPORTS HD 1، المباراة ستكون بتعليق رؤوف خليف و علي محمد علي

تشكيل الزمالك

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حراسة المرمى : جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

الشوط الاول سيبدأ فور اطلاق الحكم صافرة بداية اللقاء

بدأت المباراة بين الزمالك و النجم الساحلى النتيجة تعادل سلبى حتى الان