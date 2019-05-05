بث مباشر لمباراة الزمالك والنجم الساحلي في قبل نهائي الكونفدرالية

كتب- محمد بشاري

يقدم الموجز خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد والتي ستقام بعد دقائق في تمام الساعة التاسعة حيث يحل فريق الزمالك ضيفاً على فريق النجم الساحلي التونسي، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي ضمن بطولة كأس الإتحاد الإفريقي، على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة. وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

تنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر عبر قناة BeIN SPORT HD 1، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها لكل من رؤوف خليف وعلي محمد علي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

فاز الزمالك بمُباراتين على النجم الساحلي من أصل آخر 5 جمعت بينهما بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك خسر في مباراتين، كما سقط في فخ التعادل في مباراة أخرى.

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