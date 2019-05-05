دياز يتحدث عن حظوظ بيراميدز في المنافسة على الدوري

كتب- علي البهجي:
أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تعادل فريقه أمام المصري، جعل حظوظ فريقه في المنافسه على الدوري تقلصت، في ظل لعبه مباريات أكثر من الأهلي والزمالك.
وفرض فريق المصري البورسعيدي التعادل على فريق بيراميدز بعدما انتهت المباراة بهدف لكل فريق في المباراة التي أجريت على ملعب "الجيش" بالسويس ضمن الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري.
التعادل جعل بيراميدز مهددًا بفقدان الصدارة حيث أصبح رصيده 65 نقطة، في المقابل ظل المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي عقب مباراة...
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