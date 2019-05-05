ليفربول: "رمضان كريم من شبه الجزيرة مروراً بالقاهرة وصولاً إلى المغرب"

كتب هيثم سلامة فى لفتة رائعة، هنأ نادى ليفربول الإنجليزى، جماهير المحترف فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، من الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. ونشر نادى ليفربول، "بوستر" وعلق قائلاً :"من شبه الجزيرة العربية مروراً بالقاهرة وصولاً إلى المغرب العربى، نتمنى لكم رمضان كريم..كل عام وأنتم بخير". وأعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، نتيجة...

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