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الأهلي يتقدم على النجوم في الشوط الأول بهدف أزارو

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كتب أسامة حافظ

تقدم النادي الأهلي على النجوم بهدف دون رد في الشوط الأول من لقاء الفريقين الذي يقام على ملعب إستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري.

أحرز المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الأول للأحمر في مرمى النجوم، بالدقيقة السابعة ليتقدم الأحمر بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الفريق الأحمر كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي.
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي.
خط الهجوم: وليد...

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