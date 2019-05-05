كتب أسامة حافظ
تقدم النادي الأهلي على النجوم بهدف دون رد في الشوط الأول من لقاء الفريقين الذي يقام على ملعب إستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري.
أحرز المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الأول للأحمر في مرمى النجوم، بالدقيقة السابعة ليتقدم الأحمر بهدف نظيف.
ويضم تشكيل الفريق الأحمر كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي.
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي.
خط الهجوم: وليد...
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتقدم على النجوم في الشوط الأول بهدف أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.