انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تعثرين.. "الملكي" يستعيد نغمة الفوز في الليغا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 08:43 مساءً - حقق فريق العاصمة ريال مدريد فوزاً شرفياً على حساب ضيفه فياريال، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي احتضنها ملعب "سانتياغو برنابيو"، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان الفريق الملكي قد فشل في تحقيق الفوز في آخر جولتين بالمسابقة الإسبانية، كما أنه فشل بتسجيل أي هدف بتعادله سلبياً في ملعب خيتافي، ثم الخسارة في عقر دار رايو فايكانو (0-1).

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أحرز المهاجم الدومينيكي ماريانو دياز هدفين للريال في الدقيقتن الثانية والـ49، وأضاف زميله المدافع فاييخو هدفاً ثالثاً في الدقيقة الـ40، فيما أحرز جيرارد مورينو وخاومي كوستا هدفي "الغواصات الصفراء" بالدقيقتين الـ11 و90+4.

بهذا الانتصار قلص ريال مدريد (68 نقطة) الفارق بينه وبين جاره اللدود أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط، فيما تجمّد رصيد الضيوف عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة نجح في الجولة الماضية بالتتويج بلقب الليغا للمرة الثانية توالياً والـ26 في تاريخه، قبل 3 جولات من النهاية.