انت الان تتابع الاتحاد يطيح بالإسماعيلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م
خطف الاتحاد السكندري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الوقت الإضافي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «المقاولون العرب» في ربع نهائي المسابقة. وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 حيث تقدم الإسماعيلي بالهدف الأول في الدقيقة 80 عن طريق كريم بامبو، بعد جملة بينه وبين شيلونجو، وصلت إلى اللاعب الأسمر الذي سددها بقوة على يمين حارس الاتحاد معلنًا عن تقدم الدراويش بهدف.
ورفض زعيم الثغر الاستسلام، وسجل رزاق سيسيه هدف التعادل في الدقيقة 85 من تسديدة رائعة سكنت شباك الإسماعيلي، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي. وفي الوقت الإضافي استغل الاتحاد بقيادة مدربه حلمي طولان، الركلة الركنية التي أتيحت له في الدقيقة 103 بعرضية السيد سالم، التي سددها استقبلها محمد أنور برأسه
ورفض زعيم الثغر الاستسلام، وسجل رزاق سيسيه هدف التعادل في الدقيقة 85 من تسديدة رائعة سكنت شباك الإسماعيلي، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.
وفي الوقت الإضافي استغل الاتحاد بقيادة مدربه حلمي طولان، الركلة الركنية التي أتيحت له في الدقيقة 103 بعرضية السيد سالم، التي سددها استقبلها محمد أنور برأسه في شباك الإسماعيلي.
حاول لاعبو الدراويش العودة وتعديل النتيجة في الشوط الإضافي الثاني، بقيادة مدربهم محمود جابر القائم بأعمال المدير الفنى، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي الأنفس، حيث استطاع الاتحاد أن يسجل الهدف الثالث عن طريق خالد قمر برأسية في الدقيقة 108، ليضرب زعيم الثغر موعدًا في نصف نهائي الكأس مع الفائز من الزمالك ومصر المقاصة.
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