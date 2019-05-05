انت الان تتابع الزمالك يفاوض إيهاب المساكني لاعب النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

إيهاب المساكني

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الأحد عن رفض إيهاب المساكني لاعب النجم الساحلي الانتقال لصفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة، أكدت صحيفة "الصريح" التونسية أن اللاعب الدولي إيهاب المساكني رفض المفاوضات مع مندوب من رئيس نادي الزمالك للانضمام إلى صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووصفت الصحيفة التونسية تعامل المساكني بمراوغة رئيس الزمالك، حيث أشارت إلى أن اللاعب قرر تأحيل كافة العروض إلى نهاية الموسم الجاري لانشغاله بالمباريات مع النجم الساحلي.

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ويستضيف الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم التونسي، أمام ضيفه الزمالك، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم الأحد الماضي، بفوز الفريق