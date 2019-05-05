انت الان تتابع الزمالك يفاوض إيهاب المساكني لاعب النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
إيهاب المساكني
كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الأحد عن رفض إيهاب المساكني لاعب النجم الساحلي الانتقال لصفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة، أكدت صحيفة "الصريح" التونسية أن اللاعب الدولي إيهاب المساكني رفض المفاوضات مع مندوب من رئيس نادي الزمالك للانضمام إلى صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووصفت الصحيفة التونسية تعامل المساكني بمراوغة رئيس الزمالك، حيث أشارت إلى أن اللاعب قرر تأحيل كافة العروض إلى نهاية الموسم الجاري لانشغاله بالمباريات مع النجم الساحلي.
ويستضيف الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم التونسي، أمام ضيفه الزمالك، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم الأحد الماضي، بفوز الفريق
ويستضيف الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم التونسي، أمام ضيفه الزمالك، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم الأحد الماضي، بفوز الفريق المصري بهدف نظيف، سجله محمود عبدالمنعم (كهربا)، ويحتاج الأبيض إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل للمباراة النهائية، ومواجهة الفائز من فريقي نهضة البركان المغربي والصفاقسي.
الزمالك يبحث اليوم عن بطاقة التأهل للمباراة النهائية، لأول مرة في تاريخه، بتحقيق نتيجة إيجابية، ولكن يخشى الفريق من عقدة النهائيات في الكونفيدرالية، خاصة أن آخر زيارة له في سوسة، كانت أمام النجم الساحلي في نفس الدور عام 2015، وانتهت بخسارته 5- 1، وودع البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفاوض إيهاب المساكني لاعب النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.