بريزنتيشن ترد على الخطيب وتحمل تركي آل شيخ المسئولية

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فوجئ الجميع بمجلس إدارة الأهلي يعلن أنه قرر عدم السماح للشركة الراعية له بدخول الملعب أو نقل مبارياته إلا بعد تسوية المستحقات المتأخرة عليها وهو ما دفع بريزنتيشن للرد

أصدرت شركة بريزنتيشن راعية اتحاد الكرة، وبعض أندية الدوري المصري، بيانا رسميا يتعلق بقرار النادي الأهلي، منع الشركة الراعية له من دخول مباريات الفريق لحين سداد المستحقات المتأخرة عليها. وقالت الشركة في بيانها الصادر اليوم الأحد: «منذ بداية عمل شركة بريزنتيشن سبورتس في السوق الرياضية المصرية، وخلال الخمسة مواسم الماضية، كانت الشركة السند والداعم الرئيسي لشركائها من الأندية والهيئات الرياضية الأخرى، وليس بغافل على أحد مدى وحجم المساهمة الفعالة التي قامت بها شركة بريزنتيشن سبورتس في دعم وتطوير وصناعة الرياضة بمصر».

إلا أن البيان الذي ألقى بالمسئولية على قناة «بيراميدز» أغفل الكثير من الحقائق وهي أن تعاقد الشركة مع الأندية قبل ظهور قناة بيراميدز من الأساس، وأن العقود لم تعدل بعد هذا التعاقد، كما أن مشكلة الأهلي ليست فقط في عوائد البث التليفزيوني مع بريزنتيشن، ولكن هناك أقساطا متاخرة في حقوق الراعية،

إلا أن البيان الذي ألقى بالمسئولية على قناة «بيراميدز» أغفل الكثير من الحقائق وهي أن تعاقد الشركة مع الأندية قبل ظهور قناة بيراميدز من الأساس، وأن العقود لم تعدل بعد هذا التعاقد، كما أن مشكلة الأهلي ليست فقط في عوائد البث التليفزيوني مع بريزنتيشن، ولكن هناك أقساطا متاخرة في حقوق الراعية، والتي تعاقدت معها الشركة مع الأهلي، بنصف مليار جنيه، في بداية الموسم الحالي، بالإضافة لحقوق مالية متأخرة، لقناة الأهلي، التي ترعاها أيضًا بريزنتيشن. وأوضح البيان: «مع بداية هذا الموسم 2018-2019، تعاقدت الشركة مع إحدى القنوات الفضائية لبيع الحقوق التليفزيونية للدوري المصري الممتاز ولمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك بمقابل مادي ضخم، وبناء عليه قررت الشركة زيادة عقود الأندية بنسبة كبيرة وكانت أكبر من النسب المتعارف عليها إيمانا منا بحق الأندية في زيادة عوائدها». وتابع: «ولكن بعد مرور عدة أسابيع من بداية الدوري قامت القناة بسحب استثماراتها بل وصل الأمر لغلقها تمامًا دون أدنى مسئولية للشركة عن ذلك، وبالتالي امتنعت عن سداد مستحقات الشركة مما سبب أزمة مالية كبيرة امتدت آثارها حتى الآن، ولكن على الرغم من هذا فقد وصلت الشركة بمستحقات الأندية إلى أكثر من 60% من قيمة عقودها هذا الموسم، وتحاول الشركة خلال الفترة المقبلة استكمال التزاماتها تجاه الجميع كعهدنا مع الأندية خلال المواسم السابقة». وأتم: «وعليه فإن شركة بريزنتيشن سبورتس، تؤكد ثقتها المطلقة في وقوف كل شركائها من الأندية والمؤسسات إلى جانبها لتخطي تلك الآثار والظروف التي مر بها الاستثمار في الوسط الرياضي المصري، وتعد جميع شركائها وجماهير الرياضة المصرية بأن الموسم المقبل، سيشهد استقرارا أكبر وطفرة غير مسبوقة بعد هذا الموسم الصعب بكل ظروفه، وبما تعول عليه الشركة من نجاح منتظر كبير لكأس الأمم الإفريقية في مصر، خاصة بعد حفل القرعة المبهر تحت سفح الأهرامات، الذي أشاد به العالم أجمع، وكان للشركة النصيب الأكبر في تنظيمه». Advertisements كما حمل البيان قناة بيراميدز، مسئولية الأزمة في حين أن القناة لم تتعاقد مع بريزنتيشن، بل كانت عن طريق شركة صلة الإعلانية السعودية، والتي حصلت على مجموعة حقوق من بريزنتيشن، منها حقوق بث المباريات على الإنترنت، وحقوق بث المباريات على القنوات العربية، ومعها قناة بيراميدز. وكانت الشركة السعودية، قد فسخت تعاقدها مع بريزنتيشن، ومن قبلها النادي الأهلي، حيث كانت ترعاه، بسبب الأحداث المؤسفة التي وقعت في مباراة حورية الغيني في ذهاب دوري الأبطال، حيث هتفت الجماهير بهتافات مسيئة للسيد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس نادي بيراميدز، الأمر الذي دفع شركة صلة لإلغاء عقد رعاية النادي الأهلي، رغم أنها كانت قد دفعت 150 مليون جنيه مقدم تعاقد. ثم تبعتها بإلغاء عقدها مع شركة بريزنتيشن، بدعوى أن مسئولي الأهلي والرياضة المصرية، لم يتخدوا أي عقوبات تجاه إساءة الجماهير، وهو الأمر الذي عرض مصالح الشركة للضرر مع معلنيها. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد عقد اجتماعًا مساء أمس السبت، لمناقشة العديد من الملفات، وأعلن حينها منع شركة «بريزنتيشن» من دخول مبارياته في الدوري المصري، بداية من لقاء سموحة، وذلك لحين سداد المستحقات المتأخرة. وأوضح الأهلي في بيانه الرسمي: «نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المترتبة عليها، فإن الأهلي مضطر لمنع الشركة من دخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري العام». وتابع: «بداية من مباراة الأهلي وسموحة والمقرر إقامتها بتاريخ 11ـ 5ـ 2019، وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة»، وفقا للبيان الرسمي، أما باقي القرارات فكانت إسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يجددوا العضوية لمدة 3 سنوات، وفقا للائحة النادي. ويستضيف الأهلي، نظيره فريق النجوم، في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم محمد الحنفي، ويدخل الأهلي مباراة الليلة وهو في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب القمة حيث يمتلك الفريقين 64 نقطة لكن بيراميدز يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، ويسبق المارد الأحمر بمبارتين، ويحتل النجوم المركز الأخير في جدول المسابقة بـ25 نقطة، ويطمح الصاعد حديثا في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر من أجل مواصلة صراع الهروب من القاع.

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