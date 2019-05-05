انت الان تتابع جلسة بين الخطيب ورئيس برزينتيشن في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

شهد النادي الأهلي حضور محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن الراعية للنادي إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لعقد اجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي من أجل مناقشة أزمة المستحقات المتأخرة من جانب الشركة الراعية للنادي، واجتمع كامل مع الخطيب، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، لبحث الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الماضية، بعدما رفضت إدارة الأهلي دخول الشركة لمباريات الفريق بداية من مباراة سموحة المقبلة بسبب مستحقات الراعية المتأخرة والتي تصل إلى حوالي 100 مليون جنيه.

ويسعى مسؤولو شركة بريزنتيشن إلى الوصول لحل مع إدارة الأهلي وتفادي التصعيد من جانب إدارة الأحمر، والذي أعلن منع شركة «بريزنتيشن» من دخول مبارياته في الدوري المصري، بداية من لقاء سموحة، وذلك لحين سداد المستحقات المتأخرة. وأوضح الأهلي في بيانه الرسمي: «نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد