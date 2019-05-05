انت الان تتابع جلسة بين الخطيب ورئيس برزينتيشن في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
شهد النادي الأهلي حضور محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن الراعية للنادي إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لعقد اجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي من أجل مناقشة أزمة المستحقات المتأخرة من جانب الشركة الراعية للنادي، واجتمع كامل مع الخطيب، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، لبحث الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الماضية، بعدما رفضت إدارة الأهلي دخول الشركة لمباريات الفريق بداية من مباراة سموحة المقبلة بسبب مستحقات الراعية المتأخرة والتي تصل إلى حوالي 100 مليون جنيه.
ويسعى مسؤولو شركة بريزنتيشن إلى الوصول لحل مع إدارة الأهلي وتفادي التصعيد من جانب إدارة الأحمر، والذي أعلن منع شركة «بريزنتيشن» من دخول مبارياته في الدوري المصري، بداية من لقاء سموحة، وذلك لحين سداد المستحقات المتأخرة. وأوضح الأهلي في بيانه الرسمي: «نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد
ويسعى مسؤولو شركة بريزنتيشن إلى الوصول لحل مع إدارة الأهلي وتفادي التصعيد من جانب إدارة الأحمر، والذي أعلن منع شركة «بريزنتيشن» من دخول مبارياته في الدوري المصري، بداية من لقاء سموحة، وذلك لحين سداد المستحقات المتأخرة.
وأوضح الأهلي في بيانه الرسمي: «نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المترتبة عليها، فإن الأهلي مضطر لمنع الشركة من دخول مباريات النادي في مسابقة الدوري العام».
اقرأ أيضًا.. بريزنتيشن ترد على الخطيب وتحمل تركي آل شيخ المسئولية
اقرأ أيضًا.. تركي آل الشيخ يحرج بريزنتيشن أمام الأهلي
اقرأ أيضًا.. اتحاد اليد يفسخ تعاقده مع بريزنتيشن لهذا السبب
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة بين الخطيب ورئيس برزينتيشن في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.