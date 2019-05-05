انت الان تتابع هيدرسفيلد يخطف تعادل مثير من مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مواجهة مانشستر يونايتد ونظيره هيدريسفيلد فى اللقاء الذى جمع بينهما عصر اليوم الأحد على ملعب جالفارم ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز"البريميرليج"،أحرز هدف اليونايتد سكوت مكتوميناى فى الدقيقة 8 بينما أحرز هيدرسفيلد إسحاق مبينزا فى الدقيقة 60،ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى النقطة 66 فى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى ورفع هيدرسفيلد رصيده إلى النقطة 15 فى مؤخرة جدول المسابقة.

المباراة بدأت بضغط مكثف من لاعبى اليونايتد الذى أسفر عن هدف مكتوميناى مبكرا فى الدقيقة الثامنة من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك،لينتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف. الشوط الثانى شهد هدوء نسبي من جانب لاعبى الفريقين قبل ان يباغت إسحق مبينزا مانشستر ويحرز هدف التعادل لفريقه، ولم يشهد اللقاء

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