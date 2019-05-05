شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يعلن رحيل «ريبيرى» نهاية الموسم.. واللاعب يرفض الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بايرن ميونخ، متصدر وحامل لقب الدورى الألمانى لكرة القدم، رسميا رحيل الفرنسى فرانك ريبيرى (36 عاما) بعد أن دافع عن ألوانه مدة 12 عاما.

وأكد الرئيس التنفيذى للنادى البافارى العملاق كارل هاينتس رومينيجه: «ستقام مباراة وداعية كبيرة فى 2020» له ولزميله الهولندى آريين روبن (35 عاما).

وقال رومينيجه: «فرانك وآريين هما لاعبان رائعان. بايرن مدين لهما كثيرا وسيعد لهما وداعا عملاقا ومؤثرا. لقد طبعا أكبر عقد زمنى من نجاحات بايرن بأدائهما الرائع».

وكتب النادى على موقعه فى شبكة الإنترنت: «ستقول مجموعة من أنصار الفريق +سيرفوس+» بالألمانية أى وداعا، مؤكدا بذلك أن عقد الفرنسى الذى ينتهى مع نهاية الموسم الحالى، لن يمدد.

بدوره، قال ريبيرى على موقع النادى البافارى الذى ساهم فى إحرازه اللقب ثمانى مرات خلال 12 عاما: «عندما قدمت إلى بايرن، أصبح الحلم حقيقة. الرحيل ليس سهلا، لكن يجب ألا ننسى على الإطلاق ما حققناه معا». وترك الجناح الفرنسى المخضرم فرانك ريبيرى، الباب مفتوحا فيما يتعلق بمستقبله فى الملاعب، بعد إعلان رحيله عن صفوف بايرن ميونخ، متصدر الدورى الألمانى لكرة القدم، فى نهاية الموسم الحالى، مبديًا تمسكه بمواصلة المشوار.

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وقال ريبيرى (36 عاما) فى فيديو نشره الموقع الرسمى لبايرن ميونخ: «ليس لدى خطة للموسم المقبل، لا أعرف ما الذى سأفعله، وأين سأواصل ممارسة كرة القدم».

وأكد ريبيرى أنه يرغب فى الاستمرار فى ملاعب كرة القدم، لكنه أشار إلى أن المستقبل ليس واضحًا.

وقضى ريبيرى 12 عاما فى صفوف بايرن ميونخ لكنه سيرحل عنه فى نهاية الموسم الحالى، وسط تكهنات بإمكانية انتقاله إلى جالطة سراى التركى أو إلى الدورى القطرى. وقال أولى هونيس، رئيس نادى بايرن ميونخ، إن النادى يدرس إقامة مباراة وداع للاعبيه ريبيرى والهولندى آريين روبن، عرفانا بإنجازاتهما خلال سنوات طويلة من التألق داخل صفوف الفريق. وأوضح هونيس فى وقت سابق أن المباراة التى يفكر فيها بايرن ستكون مماثلة للمباراة التى خصصت لنجم الفريق الألمانى الدولى السابق باستيان شفاينشتايجر الصيف الماضى، عندما خاض الأخير المباراة مع فريقه الحالى شيكاغو فاير الأمريكى أمام البافارى، الذى قضى فى صفوفه سنوات عدة وذلك على استاد «أليانز آرينا».

ويلعب ريبيرى (35 عاما) فى صفوف بايرن منذ 2007، فيما انضم روبن (35 عاما) للنادى البافارى فى 2009.

ولم يحدد هونيس موعدا للمباراة المقترحة لوداع اللاعبين اللذين يمكنهما استكمال مسيرتها الكروية بناد آخر.