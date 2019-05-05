شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة النجم الساحلي، بإياب الدور قبل النهائي، لبطولة الكونفدرالية الافريقية، والتي ستنطلق في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على الملعب الاولمبي بسوسة . وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بطل تونس : في حراسة المرمي: محمود عبدالرحيم جنش Advertisements في خط الدفاع: عبدالله جمعه – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمدي النقاز في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – محمود عبدالمنعم كهربا – يوسف اوباما – ابراهيم حسن في خط الهجوم: عمر السعيد الاحتياطي: عماد السيد حارس مرمي – محمد عبدالغني – ايمن حفني – بهاء مجدي – حميد احداد – محمد ابراهيم – احمد زيزو

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