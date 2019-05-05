شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: النجوم (0)-(1) الأهلي..أزارو يسجل في الدقيقة 7 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتلقى الأن فريقا النادي الأهلي والنجوم على ملعب بتروسبورت، في اطار المباراة المؤجلة من الأسبوع 29 من بطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكل مكون من:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: ياسر ابراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأحمد فتحي.

في خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وحسين الشحات.

في خط الهجوم: وليد أزارو.

ويجلس على دكة البدلاء: صلاح محسن، وهشام محمد، ومحمد هاني، وشريف إكرامي، ورامي ربيعة، وجيرالدو، وليد سليمان.

سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول، وسجل هدفا مبكرا عن طريق أزارو، وأتيحت له أكثر من فرصة لإضافة المزيد من الأهداف لكن لم يصادفها التوفيق.

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بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي؛ وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأحمد فتحي؛ وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وحسين الشحات؛ ووليد أزارو.

ضغط الأهلي على دفاع النجوم مبكرًا وفرض سيطرته على مجريات المباراة، واستطاع أن يترجم سيطرته إلى هدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق وليد أزارو، والذي استلم تمريرة طولية متقنة من صالح جمعة، خلف دفاع النجوم، وأطلق تصويبة قوية ارتدت من جسد الحارس، محمد الشحات، ثم سدد أزارو من جديد لتسكن الكرة الشباك.

استمر ضغط الأهلي بعد تسجيل هدف التقدم. وكاد التعاون الثنائي بين أزارو وصالح جمعة أن يثمر عن هدف ثانٍ بعد تمريرة من الأخير للمهاجم المغربي والذي أطلق تصويبة اصطدمت بحارس النجوم وتضيع فرصة خطيرة.

وفي الدقيقة 14، حاول صالح جمعة خداع حارس النجوم ولعب الكرة مباشرة في المرمى، ولكن تمر خارج الملعب.

ربع ساعة تمضي من أحداث المباراة، شهدت سيطرة واستحواذًا وهدف تقدم فيما حصل النجوم على ضربة ركنية أبعدها الدفاع ولم تشكل خطورة.

شهدت الدقيقة 17 فرصة جديدة للأهلي لإضافة هدف ثانٍ عن طريق حمدي فتحي المتواجد داخل منطقة الجزاء ولعب رأسية مباشرة أبعدها خالد عبدالرازق مدافع النجوم من على خط المرمى.

حاول فريق النجوم التماسك في ظل الهدوء النسبي في الأهلي والذي استحوذ على الكرة بعد منتصف الشوط.

تجددت خطورة الأهلي في الدقيقة 26 عن طريق تمريرة رمضان صبحي لـ وليد أزارو والذي حاول التصويب إلا أن محمد الشحات، حارس النجوم، أمسك بالكرة.

تعددت الضربات الركنية للأهلي في ربع الساعة الأخير من أحداث الشوط الاول. وفي الدقيقة 36، حصل الفريق على ضربة حرة نفذها معلول وأطلق تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للنجوم.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي تعديل في النتيجة. وأطلق الحكم محمد الحنفي صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.