شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النجوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء اليوم على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ29 في بطولة الدوري.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
في حراسة المرمي: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأحمد فتحي.
في خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وحسين الشحات.
في خط الهجوم: وليد أزارو.
ويجلس على دكة البدلاء: صلاح محسن، وهشام محمد، ومحمد هاني، وشريف إكرامي، ورامي ربيعة، وجيرالدو، وليد سليمان.
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