اخبار الرياضه

لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النجوم

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء اليوم على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ29 في بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

Advertisements

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأحمد فتحي.

في خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وحسين الشحات.

في خط الهجوم: وليد أزارو.

ويجلس على دكة البدلاء: صلاح محسن، وهشام محمد، ومحمد هاني، وشريف إكرامي، ورامي ربيعة، وجيرالدو، وليد سليمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا