شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل لـ«الخليج 365»: حفل تكريم لمنسوبي «الفئات السنية» قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استجابة لتذمر منسوبي مركز الأمير عبدالله الفيصل لقطاع الفئات السنية بالنادي الأهلي بعد إخطار إدارة النادي الأهلي فسخ الاتفاقات المبرمة بينهم وبين النادي بنهاية الموسم الحالي، أكد الأمير منصور بن مشعل لـ "الخليج 365" إقامته حفل تكريم خلال الأيام القليلة القادمة لفريق الناشئين وكل المتضررين من فسخ العقود، سيتم خلاله تكريم اللاعبين والجهاز الفني والإداري وإيجاد حل للإداريين والنظر في وضعهم ومناقشة ما حصل لهم ومحاولة إنهاء الأمر.

وكان منسوبو مركز الأمير عبدالله الفيصل لقطاع الفئات السنية بالنادي الأهلي أبدو تذمراً كبيراً مما حصل بعد أن أخطرتهم إدارة النادي الأهلي بفسخ الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين النادي الأهلي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري، مبدين استغرابهم بذلك القرار بدلاً من تكريم بعضهم خصوصاً المشرفين على فريق الناشئين الذين استطاعوا تحقيق بطولة الدوري لهذا الموسم وكانوا ينتظرون تكريمهم إلا أن مدير الفريق تم إخطاره بفسخ العقد، مبدين استغرابهم من هذا التعامل بالرغم من أحقيتهم هو الفريق كامل بالتكريم كونهم الفريق الوحيد الذي حقق بطولة الدوري لهذا الموسم في جميع الفئات السنية لكرة القدم.

ويأتي تكريم الأمير منصور بن مشعل لمنسوبي مركز الأمير عبدالله الفيصل لقطاع الفئات السنية بالنادي الأهلي في إطار حرص الأمير منصور بن مشعل الذي يسعى مؤخراً للدخول في المنافسة على الترشح لكرسي رئاسة النادي الأهلي، على محاولة استقرار كافة مراكز النادي ومنح كافة العاملين حقوقهم وتنظيم العمل الإداري في النادي بأكمله.