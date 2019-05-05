قبل ساعات من مواجهة النجم الساحلي.. المساكني يجمد عرض الزمالك لنهاية الموسم...

وكشفت تقارير صحفية تونسية، عن أن إدارة نادي الزمالك أرسلت مندوبًا للاعب للتفاوض معه بشأن الانضمام فى فترة الانتقالات الصيفية إلا أن طلب إدارة الأبيض قوبل بالرفض.

المساكني يجمد عرض الزمالك

وكشفت صحيفة "الصريح" التونسية، عن أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أبدى موافقته على ضم اللاعب بصفته أحد الصفقات التى يحتاج الفريق لتدعيم صفوفه بها.

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