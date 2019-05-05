شكرا لقرائتكم قبل ساعات من مواجهة النجم الساحلي.. المساكني يجمد عرض الزمالك لنهاية الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل المساكني يجمد عرض الزمالك لنهاية الموسم قبل ساعات من مواجهة النجمأرجأ يوسف المساكني لاعب النجم الساحلي المفاوضات التى تجريها إدارة نادي الزمالك لضمه بنهاية الموسم الجاري خاصة وأنه مرتبط بعقد ممتد مع النادي التونسي.
وكشفت تقارير صحفية تونسية، عن أن إدارة نادي الزمالك أرسلت مندوبًا للاعب للتفاوض معه بشأن الانضمام فى فترة الانتقالات الصيفية إلا أن طلب إدارة الأبيض قوبل بالرفض.
المساكني يجمد عرض الزمالك
وكشفت صحيفة "الصريح" التونسية، عن أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أبدى موافقته على ضم اللاعب بصفته أحد الصفقات التى يحتاج الفريق لتدعيم صفوفه بها.
يأتى ذلك قبل ساعات من مواجهة النجم الساحلي ضد الزمالك والتي ستقام فى تمام التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب استاد سوسة الأولمبي، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت أمام النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.
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