شكرا لقرائتكم حسن المستكاوي: الاتحاد السكندري أول نادي يلعب باسم مصر فى الخارج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسن المستكاوي، إن الاتحاد السكندري هو سندباد الرياضة المصرية و حقق فوز غالي على نظيرة الإسماعيلي وتأهلة للدور النصف النهائي بكأس مصر .

وأشار المستكاوي، عبر اذاعة اون اسبورت، إلى أن الاتحاد السكندري هو أول نادي يسافر للخارج للعب احدي المباريات سنة 1926 فى تركيا .

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استطاع فريق الاتحاد السكندرى بالتقدم على نظيره الإسماعيلى، 3-1 ، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر.

وأحرز الهدف الثانى للاتحاد اللاعب محمد أنور فى الدقيقة 103 ، و أحرز الهدف الثالث خالد قمر فى الدقيقة 107، لتستمر نتيجة اللقاء 3-1 .