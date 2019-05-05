الزمالك والنجم الساحلي .. عمر السعيد يقود هجوم الأبيض...

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جدة - عمرو شويل التشكيل الرسمى للزمالك ضد النجم الساحلي كشف المدير الفنى لنادي الزمالك كريستيان جروس، عن تشكيلة الفريق التى سيخوض بها مباراة إياب دور قبل النهائي لمسابقة الكونفيدرالية أمام النجم الساحلي. ويلتقى النجم الساحلي ضد الزمالك فى مباراة اياب نصف نهائي بمسابقة الكونفيدرالية الافريقية التى ستقام على أرضية ملعب استاد سوسة الأوليمبي فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة. وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت أمام النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا. Advertisements وجاءت تشكيلة الزمالك لمواجهة بطل تونس كالتالي: حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ابراهيم حسن خط الوسط : عمر السعيد الاحتياطي : عماد السيد حارس مرمي - محمد عبد الغني - ايمن حفني - بهاء مجدي - حميد احداد - محمد ابراهيم - احمد زيزو

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