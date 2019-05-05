شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجوم .. الأحمر يتقدم بهدف أزارو فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى النادى الأهلي الشوط الأول بالتقدم بهدف على فريق النجوم فى المباراة المقام حاليا على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم وليد ازارو للأهلى فى الدقيقة 7 بعد اسيست من صالح جمعة لينفرد اللاعب بالمرمى ويحرز الهدف.

ودخل الأهلى المباراة بالتشكيل التالى :- حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

خط الدفاع.. أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط.. عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم : وليد أزارو.

بينما دخل النجوم المباراة بالتشكيل التالى:-

أحمد ربيع - خالد عبد الرازق - صلاح أمين - إسلام الفار - محمد الشحات - محمود حليمو - أحمد أيمن

بدات المباراة سريعة من جانب الأهلى حيث فرض السيطرة و شن الهجمات من الدقيقة الاولى فى المباراة

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فى الدقيقة 7 أحرز وليد ازارو الهدف الأول للأهلى فى شباك النجوم بعد اسيست من المعلم صالح جمعة صانع الالعاب القلعة الحمراء

وتبادل الفريقان الهجمات مع الأفضلية للأهلى وقام عمرو السولية بتصويب تسديدة فى الدقيقة 11 تصدا له احمد ربيع حارس مرمى النجوم.

وفى الدقيقة 13 أهدر وليد ازارو الهدف الثانى للأهلى بعد اسيست ثانى من المعلم صالح جمعة ليتصدى له حارس النجوم .

بينما فى الدقيقة 17 انقذ لاعب النجوم فريقه من الهدف الثانى بعد راسية من حمدى فتحى لينقذ اللاعب الكرة من على خط المرمى

وفرض الأهلى السيطرة على مجرى المباراة من الدقيقة الاولى الى الدقيقة الـ 20 بدون خطورة من النجوم على مرمى محمد الشناوى ولكن فى الدقيقة ينفرد صلاح امين بمرمى القلعة الحمراء وينقذ الموقف الدولى محمد الشناوى.

وجاء فى الدقيقة 23 انفراد تام لزارو بمرمى النجوم ليهدر الهدف الثانى للأهلى للمرة الثانية على التوالى.

وفى الدقيقة 26 انحصر اللعب فى وسط الملعب بين الفريقن بدون خطورة على المرمى الفريقي.

وامتلك الأهلى الكرة لحد الدقيقة 35 لياخذ ركله حراة من على خط ركلة الجزاء ليقوم على معلول بتصويب الركله وتمر بجوار القائم لمرمى النجوم.

ومازل سيطرة الأهلى مستمرة على دفاع النجوم ولكن بدون احراز اهداف فى مرمى أحمد ربيع

وفالدقيقة الـ45 رفع الحكم الرابع مشيرا الى الوفت الاضافى دقيقة فقط