شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يسحق الإسماعيلى بثلاثية فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع فريق الاتحاد السكندرى من الفوزعلى نظيره الإسماعيلى، 3-1 ،و يحجز بطاقة له فى الدور النصف نهائي كأس مصر بعد تفوقة فى المباراة التي اقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر.

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أحرز الهدف الثانى للاتحاد اللاعب محمد أنور فى الدقيقة 103 ، و أحرز الهدف الثالث خالد قمر فى الدقيقة 107، لتستمر نتيجة اللقاء حتى الأن 3-1 .