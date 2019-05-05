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الاتحاد السكندري يسحق الإسماعيلى بثلاثية فى كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل استطاع فريق الاتحاد السكندرى من الفوزعلى نظيره الإسماعيلى، 3-1 ،و يحجز بطاقة له فى الدور النصف نهائي كأس مصر  بعد تفوقة فى المباراة  التي اقيمت  بينهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر.

 

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أحرز الهدف الثانى للاتحاد اللاعب محمد أنور فى الدقيقة 103 ، و أحرز الهدف الثالث خالد قمر فى الدقيقة 107، لتستمر نتيجة اللقاء حتى الأن 3-1 .

 

 

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