شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يسحق الإسماعيلى بثلاثية فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استطاع فريق الاتحاد السكندرى من الفوزعلى نظيره الإسماعيلى، 3-1 ،و يحجز بطاقة له فى الدور النصف نهائي كأس مصر بعد تفوقة فى المباراة التي اقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر.
أحرز الهدف الثانى للاتحاد اللاعب محمد أنور فى الدقيقة 103 ، و أحرز الهدف الثالث خالد قمر فى الدقيقة 107، لتستمر نتيجة اللقاء حتى الأن 3-1 .
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