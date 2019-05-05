الزمالك والنجم الساحلي .. أتوبيس االأبيض يغادر مقر الإقامة...

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جدة - عمرو شويل الزمالك والنجم الساحلي .. أتوبيس القلعة البيضاء يغادر مقر الاقامة غادر فريق الزمالك مقر اقامته بمدينة سوسة فى اتجاه ملعب الإستاد الأوليمبى استعدادا لمواجهة النجم الساحلى فى الكونفيدرالية الافريقية. غادر فريق الزمالك مقر اقامته بمدينة سوسة فى اتجاه ملعب الإستاد الأوليمبى استعدادا لمواجهة النجم الساحلى فى الكونفيدرالية الافريقية. ويلتقى النجم الساحلي ضد الزمالك فى مباراة اياب نصف نهائي بمسابقة الكونفيدرالية الافريقية التى ستقام على أرضية ملعب استاد سوسة الأوليمبي فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة. Advertisements وتحرك أتوبيس الفريق فى تمام الساعة السابعة مساءًا وفق البرنامج المحدد منذ بداية اليوم. وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت أمام النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.

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