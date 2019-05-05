شكرا لقرائتكم خناقة بين الجماهير ولاعب الإسماعيلي المستبعد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت إذاعة راديو "اون اسبورت" وقوع مشادة كلامية بين الجماهيرولاعب نادي الاسماعيلي باهر المحمدي المستبعد من المبارة االمقامة بين الدراويش والاتحاد الاسكندري. واستطاع الاتحاد باحراز 3 أهداف وأصبحت النتيجة حتى الان 3 -1 لصالح الاتحاد وفى الوقت الاضافى الثاني .

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