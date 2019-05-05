شكرا لقرائتكم كأس مصر .. الإسماعيلى والاتحاد السكندري يلجأن للوقت الإضافى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خيم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى المواجهة الإسماعيلى والاتحاد السكندري المقامة بينهما حاليا على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر ليلجأ الفريقين للوقت الإضافى.

الشوط الأول



سيطر فريق الإسماعيلى على أغلب مجريات الشوط الأول وهدد مرمى زعيم الثغر بأكثر من كرة خطيرة الذى اكتفى بالتدخل لإفساد الهجمات الصفراء.

وجاءت أبرز هجمات الدراويش الخطيرة فى الدقيقة 20 عن طريق مرتدة خطيرة وانفراد محمد الشامي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تألق الهاني سليمان وتصدى لها بنجاح.

عاد عازفو السمسمية لتهديد مرمى سيد البلد فى الدقيقة 40 عن طريق عبد الرحمن مجدي الذى سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن الهاني سليمان يواصل تألقه وتصدى لها ببراعة أيضا .

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الشوط الثانى

تبادل فريقا اللإسماعيلى والاتحاد السكندري الهجمات وإهدار الفرص حتى استطاع بامبو انتزاع هدف المبادرة للدراويش فى الدقيقة 81 قبل أن يتعادل زعيم الثغر عن طريق لاعبه رزاق سيسيه فى الدقيقة 83 ويلجأ الفريقين إلى الوقت الإضافى.

والتقى الفريقان من قبل فى 16 مباراة ببطولة الكأس، فاز الإسماعيلى فى 5 منهم فيما تفوق سيد البلد فى 7 مواجهات، وأحرز الإسماعيلى 17 هدفا، ودخل مرماهم 21 هدفاً.

وتوج الاسماعيلى ببطولة كأس مصرمرتين عامى 1997 و 2000 ، فيما أحرز سيد البلد البطولة فى 6 مناسبات فى 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، و1976، ويحاول الدروايش مصالحة الجماهير بعد الاخفاقات الافريقية والمحلية فيما يتطلع سيد البلد إلى الزحف نحو اللقب الغالى والوصول إلى أبعد نقطة فى المسابقة.